Чем информирование о ЛГБТ отличается от пропаганды, рассказали в Минкультуры

В кулуарах Мажилиса журналист BAQ.KZ задал вопрос вице-министру культуры и информации Евгению Кочетову о том, как авторы поправок различают понятия "пропаганда" и "информирование" и не приведут ли новые нормы к ограничениям научных или образовательных обсуждений темы гендера и сексуальности.

По словам представителя Минкультуры, образовательные и научные дискуссии не подпадают под понятие пропаганды, поскольку они основаны на фактах и не содержат субъективных оценок.

"Образовательные и научные дискуссии содержат факты и максимально объективны. Если в материале нет призыва к положительной общественной оценке какого-либо явления, это информирование, а не пропаганда", — заявил вице-министр.

