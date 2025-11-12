Чем информирование о ЛГБТ отличается от пропаганды, рассказали в Минкультуры
Сегодня, 15:42
В кулуарах Мажилиса журналист BAQ.KZ задал вопрос вице-министру культуры и информации Евгению Кочетову о том, как авторы поправок различают понятия "пропаганда" и "информирование" и не приведут ли новые нормы к ограничениям научных или образовательных обсуждений темы гендера и сексуальности.
По словам представителя Минкультуры, образовательные и научные дискуссии не подпадают под понятие пропаганды, поскольку они основаны на фактах и не содержат субъективных оценок.
"Образовательные и научные дискуссии содержат факты и максимально объективны. Если в материале нет призыва к положительной общественной оценке какого-либо явления, это информирование, а не пропаганда", — заявил вице-министр.
