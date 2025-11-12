В кулуарах Мажилиса журналист BAQ.KZ задал вопрос вице-министру культуры и информации Евгению Кочетову о том, как авторы поправок различают понятия "пропаганда" и "информирование" и не приведут ли новые нормы к ограничениям научных или образовательных обсуждений темы гендера и сексуальности.

По словам представителя Минкультуры, образовательные и научные дискуссии не подпадают под понятие пропаганды, поскольку они основаны на фактах и не содержат субъективных оценок.