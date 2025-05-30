В Казахстане построено 105 "Комфортных школ", еще 112 школ будут сданы до конца 2025 года. Идея создания таких учебных заведений была озвучена Президентом Касым-Жомартом Токаевым три года назад.

Основная цель проекта — разгрузить действующие школы и обеспечить учащихся современной материально-технической базой. Как реализуется инициатива и чем "Комфортные школы" отличаются от обычных — в материале корреспондента BAQ KZ.

Инфраструктура

Проект предоставляет комфортные условия для учащихся, поэтому на развитие инфраструктуры сделан большой упор.

Школы, возводимые в рамках программы, заметно отличаются от обычных. Они просторнее, лучше оснащены и спроектированы с учетом современных образовательных требований.

У школ предусмотрены STEM-лаборатории, кабинеты робототехники, хореографические залы, а также специально выделенные зоны отдыха.

Большой акцент сделан на доступность. "Комфортные школы" оборудованы пандусами, лифтами, адаптированными санитарными узлами и кабинетами инклюзивного образования.

Внутреннее пространство также продумано с учетом новых стандартов: увеличены актовые залы, добавлены дополнительные спортивные помещения. В новых школах современные зоны для общения и нетворкинга.

Отдельное внимание уделяется безопасности. "Комфортные школы" оснащены системами цифрового видеонаблюдения, тревожными кнопками, звуковыми оповещателями и другими средствами реагирования на экстренные ситуации.

Учебный процесс

По словам главного эксперта Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмиры Кульсариевой, образовательная программа в "Комфортных школах" не отличается от обычных школ.

Она подчеркивает, что проект делает упор не только на инфраструктуру школ, но и на квалифицированные педагогические кадры. Поэтому для учителей составлена специальная программа.

"Комфортные школы" предполагают непрерывное повышение квалификации педагогов. Для педагогов представлена программа по осваиванию новых подходов, методик и цифровых инструментов", - говорит Гульмира Кульсариева.

В перспективе планируется создание устойчивого партнерства между руководством школ и ведущими педагогическими вузами страны. Такой альянс позволит готовить специалистов, ориентированных именно на работу в "Комфортных школах".

Кроме того, в Минпросвещения подчеркивают, что управление "Комфортными школами" строится на принципах эффективности и лидерства. Назначение директоров происходит с учетом участия в проекте "1000 лидеров изменений в образовании" - инициативе, нацеленной на развитие управленческого потенциала в сфере просвещения.

В целом от учеников и родителей "Комфортных школ" поступают положительные отзывы.

Прием в "Комфортные школы" проводится по стандартным правилам, установленным приказом Министра образования и науки РК № 564. По этим правилам три ученика принимаются с территории обслуживания школы, один — из других районов.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов