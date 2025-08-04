Витамин D играет ключевую роль в работе иммунной системы, здоровье костей и общем самочувствии. Несмотря на то, что он синтезируется в организме под воздействием солнечного света, дефицит "солнечного витамина" - распространённая проблема даже в странах с тёплым климатом, включая Казахстан. Об этом сообщила Асем Оспанова, ассистент кафедры эндокринологии НИИ кардиологии и внутренних болезней, передает BAQ.KZ.

По её словам, витамин D действует в организме почти как гормон и участвует в множестве физиологических процессов. Он способствует укреплению иммунитета, поддерживает здоровье костей и зубов, улучшает работу мышц и даже влияет на психоэмоциональное состояние - его нехватка связана с тревожностью, депрессией и хронической усталостью.

"Даже если вы живёте в солнечной стране, дефицит может возникнуть из-за того, что мало солнца: зимой, при пасмурной погоде или если вы много времени проводите в помещении", - говорит доктор.

Симптомы дефицита могут включать частые простуды, слабость, мышечные боли, нарушение сна, апатию и резкие смены настроения. У детей это может привести к замедленному росту костей (рахиту), у взрослых - к остеопорозу и повышенному риску переломов.

Для точной диагностики необходимо сдать анализ крови на уровень 25(OH)D - это маркер содержания витамина D в организме.

Нормальными считаются следующие значения:

выраженный дефицит: <10 нг/мл (<25 нмоль/л)

дефицит: <20 нг/мл (<50 нмоль/л)

недостаточность: 20–30 нг/мл (50–75 нмоль/л)

оптимальный уровень: 30–50 нг/мл (75–125 нмоль/л)

потенциальная токсичность: >100 нг/мл (>250 нмоль/л)

Специалисты Минздрава рекомендуют следить за уровнем витамина D особенно в зимний период, при ограниченном пребывании на солнце, а при необходимости - консультироваться с врачом и принимать витаминные добавки по показаниям.