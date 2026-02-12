О тяжелых последствиях кори казахстанцев предупреждает Министерство здравоохранения страны. По информации медиков, каждый четвертый заболевший сталкивается с одним из них, передает BAQ.KZ.

В числе опасных последствий заболевания – бронхит, пневмония, энцефалит, потеря зрения и снижение слуха, психические и неврологические нарушения, тяжелая диарея и обезвоживание.

Через 7-10 лет после кори может развиться смертельно опасное позднее осложнение – подострый склерозирующий панэценфалит.

Кроме того, тяжелая интоксиция, высокая температура и поражение тканей гипоталамуса могут негативно влиять на формирование гормональной системы у девочек.

– Некоторые родители считают, что корь – это лишь сыпь и высокая температура. На самом деле это крайне опасное заболевание, особенно для детей младше 5 лет, – отмечают в Минздраве РК.

Корь также вызывает так называемую "иммуную амнезию" – вирус "стирает" память имунной системы на ранее перенесенные инвекции на 2-3 года, из-за чего ребенок становится более уязвимым к другим заболеваниям. В итоге ребенок чаще более ОРВИ, эффективность ранее полученных прививок снижается и даже обычные инфекции могут привести к пневмонии и тяжелым осложнениям, отмечают в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что корь очень заразна. Она распространяется воздушно-капельным путем и для того, чтобы заразиться ею, достаточно короткого контакта с больным человеком в одном помещении. После того, как больной покидает комнату, вирус может находиться в воздухе до 2 часов. Также заболевший может передавать вирус окружающим еще до появления первых симптомов.

– Единственный надежный способ защиты от кори – вакцинация. Привика предотвращает тяжелые последствия и не допускает ослабления иммунитета, – подчеркивают в ведомстве.

Напомним, в Правительстве Казахстана состоялось совещание по вопросам распространения инфекционных заболеваний. Отдельной темой был рассмотрен вопрос распространения кори. В ходе совещания отмечено, что по итогам прошлого года заболеваемость корью снизилась на 85% по сравнению с 2024 годом. Вместе с тем, с начала года зарегистрирован 1951 случай кори. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в городах Астана и Алматы, а также Жамбылской и Атырауской областях.