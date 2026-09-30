Чем опасны укусы и царапины домашних животных — предупреждение специалистов

Если собака или кошка укусила либо поцарапала, не стоит оставлять рану без внимания. Через слюну животного человеку может передаться возбудитель пастереллёза. Эта инфекция способна вызвать воспаление кожи и мягких тканей, а в тяжёлых случаях – пневмонию, поражение костей и суставов и даже сепсис, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Об этом предупредила заместитель руководителя Департамента санитарно–эпидемиологического контроля города Астаны Жанна Пиралиева.

Как передаётся пастереллёз?

Пастереллёз – острое бактериальное инфекционное заболевание, которым могут болеть люди и животные. Один из его основных возбудителей – бактерия Pasteurella multocida.

Источником инфекции служат больные животные и животные – носители бактерии. Возбудитель встречается у домашних и диких животных, а также птиц. Человек может заразиться при контакте с собаками, кошками, кроликами, грызунами и сельскохозяйственными животными.

«Бактерия Pasteurella multocida может находиться в ротовой полости собак и кошек. Поэтому при укусе или царапине существует риск заражения. Даже через рану, которая внешне кажется небольшой, бактерия может проникнуть в глубокие ткани», – говорит Жанна Пиралиева.

Инфекция передаётся не только при укусе или царапине, но и при попадании слюны животного на повреждённую кожу или слизистые оболочки. Риск заражения также существует при работе с больными животными и их выделениями. В редких случаях бактерия может попасть в дыхательные пути через загрязнённую пыль или аэрозоль.

На какие симптомы обратить внимание?

Симптомы пастереллёза зависят от места проникновения инфекции и общего состояния здоровья человека. В области укуса или царапины могут появиться покраснение, отёк, боль, местное повышение температуры кожи и гнойные выделения.

При дальнейшем развитии инфекции возможны повышение температуры тела, озноб, слабость и другие признаки интоксикации. В тяжёлых случаях бактерия попадает в кровь и может вызвать сепсис. Среди возможных осложнений – пневмония и гнойное воспаление суставов и костей.

Пастереллёз может развиться у любого человека, однако люди, постоянно работающие с животными, чаще подвергаются риску заражения. У людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями инфекция может протекать тяжелее.

Что делать, если укусило животное?

Прежде всего необходимо как можно быстрее тщательно промыть рану проточной водой с мылом. Затем обработать её подходящим антисептиком и обратиться за медицинской помощью.

Врач оценит характер травмы, обстоятельства контакта с животным и риск инфекционных осложнений, а при необходимости назначит лечение.

«При укусе животного нужно учитывать риск заражения не только пастереллёзом, но и бешенством и другими инфекциями. Поэтому, даже если рана небольшая, не следует откладывать обращение за медицинской помощью», – предупредила Жанна Пиралиева.

Как защититься от пастереллеза?

Для профилактики инфекции следует избегать контакта с незнакомыми и безнадзорными животными. После общения с домашними питомцами и ухода за ними необходимо тщательно мыть руки с мылом.

Важно своевременно показывать домашних животных ветеринару и проводить вакцинацию в установленном порядке. При уходе за животными рекомендуется использовать перчатки и другие средства индивидуальной защиты. Если у животного появились признаки болезни или изменилось поведение, контакта с ним следует избегать.

Мясо и другую продукцию животного происхождения необходимо использовать с соблюдением санитарно–ветеринарных требований и подвергать достаточной термической обработке.

Для предотвращения распространения заболевания важно своевременно выявлять больных животных, изолировать их и обеспечивать ветеринарный контроль. В Казахстане пастереллёз включён в перечень особо опасных болезней животных. Для его профилактики и ликвидации проводятся ветеринарные мероприятия.

Если после укуса или царапины усиливаются покраснение, отёк или боль, а также повышается температура тела, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.