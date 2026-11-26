Строительство школы на 980 мест в микрорайоне Береке в Костанае обернулось судебным спором. Подрядчик выполнил дополнительные работы на 471,8 млн тенге, однако оформить их оплату через дополнительное соглашение к договору не удалось. Суд встал на сторону государственного заказчика, передает BAQ.KZ.

Дело рассмотрел Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области.

Как выяснилось, строительная компания выполнила работы, которые изначально не были предусмотрены договором государственных закупок. При этом проектно-сметную документацию не меняли, стоимость проекта официально не увеличивали, а дополнительные средства из бюджета не выделяли.

Подрядчик попытался через суд обязать заказчика заключить дополнительное соглашение почти на полмиллиарда тенге.

Однако суд указал, что даже фактическое выполнение дополнительных работ и их объективная необходимость сами по себе не обязывают государство оплачивать их. Для увеличения стоимости договора необходимо соблюдать предусмотренные законом процедуры.

Подрядчик же продолжил строительство, не получив необходимого согласования, и действовал на свой предпринимательский риск.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска.