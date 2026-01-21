21 января в Казахстане отмечается День инженерных войск – профессиональный праздник военнослужащих одной из самых ответственных и рискованных специальностей, передает BAQ.KZ.

Инженерные войска Казахстана выполняют широкий круг задач, напрямую связанных с обеспечением безопасности войск и гражданского населения. Это одна из самых технически сложных и рискованных составляющих Вооружённых сил.

Военные инженеры отвечают за подготовку и разведку маршрутов, возведение фортификационных сооружений, установку и обезвреживание минно-взрывных заграждений, а также организацию переправ через водные преграды. В их ведении находятся понтонные мосты, водообеспечение войск, маскировка и имитация военных объектов.

Ключевую роль играют инженерно-сапёрные подразделения, занимающиеся разминированием территорий. Эта работа требует высокой профессиональной подготовки, строгой дисциплины и устойчивости к экстремальным условиям. Подразделения инженерных войск оснащены современными средствами разведки, робототехникой, землеройной и понтонной техникой.

Военные инженеры активно привлекаются и к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Так, во время весеннего паводка 2024 года ими были развернуты паромные переправы через реки Уил и Есиль, эвакуировано более 3 тысяч человек, переправлено около 1,5 тысячи единиц техники и доставлено свыше 400 тонн гуманитарной помощи.

Значительный вклад инженерные подразделения вносят и в международные миссии. В ходе операции в Ираке казахстанские военные инженеры уничтожили более 4 миллионов взрывоопасных предметов и очистили свыше 6,7 тысячи кубометров воды.

Оснащённые современной техникой и укомплектованные квалифицированными специалистами, инженерные войска остаются важным элементом системы национальной безопасности Казахстана.