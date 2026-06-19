На чемпионате мира по футболу 2026 года прошли очередные матчи группового этапа. Главным событием ночи стала крупная победа сборной Канады над Катаром, передает BAQ.kz.

Канада – Катар со счетом 6:0

В Ванкувере канадцы разгромили соперника со счетом 6:0. Главным героем встречи стал нападающий Джонатан Дэвид, который забил сразу три мяча. Также отличились Кайл Ларин и Натан Салиба, еще один гол катарцы забили в собственные ворота.

Матч получился тяжелым для Катара: команда завершала игру вдевятером после двух удалений. Кроме того, серьезную травму получил полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне. По предварительной информации, футболист сломал кости голени. После этой победы Канада набрала четыре очка и возглавила группу B.

Мексика – Южная Корея со счетом 1:0

Во втором матче игрового дня сборная Мексики обыграла Южную Корею со счетом 1:0. Единственный гол на 50-й минуте забил Луис Ромо.

Благодаря этой победе мексиканцы набрали шесть очков и стали единоличными лидерами группы A. Южная Корея остается с тремя очками и сохраняет шансы на выход в следующий раунд.

Швейцария – Босния и Герцеговина со счетом 4:1

Еще один результативный матч состоялся между Швейцарией и Боснией и Герцеговиной. Швейцарцы победили со счетом 4:1.

Героем встречи стал Йоан Манзамби, оформивший дубль. Еще по голу забили Рубен Варгас и капитан команды Гранит Джака, реализовавший пенальти в компенсированное время. Единственный мяч боснийцев записал на свой счет Эрмин Махмич. Во втором тайме Босния осталась в меньшинстве после удаления Тарика Мухаремовича, что заметно осложнило задачу команде.

После двух туров Швейцария имеет четыре очка и продолжает борьбу за выход в плей-офф. Босния и Герцеговина и Катар пока находятся внизу турнирной таблицы своих групп.

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