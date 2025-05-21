Депутаты подняли проблему, которая задевает тысячи пассажиров по всей стране. Речь идет о практике авиакомпаний по регулированию норм багажа для пассажиров, путешествующих вместе, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В последнее время в мой адрес и в адрес других депутатов поступает множество жалоб от граждан, недовольных практикой казахстанских авиакомпаний, таких как "Эйр Астана", которая не разрешает объединять нормы багажа для пассажиров, даже если общий вес багажа не превышает установленных лимитов. Это вызывает справедливое недовольство и создает дополнительные расходы для наших граждан", - зачитал свой депутатский запрос в адрес первого вице-премьера Николай Арсютин.

Типичная ситуация: семья из четырёх человек покупает билеты с багажом по 23 кг каждому. Вместо четырёх чемоданов – два: один весит 30 кг, другой – 23 кг. Но на стойке регистрации им сообщают, что за перевес нужно заплатить до 40 000 тенге. Хотя общий вес – 53 кг – значительно ниже положенных 92 кг.

По словам депутата, Главная транспортная прокуратура уже рекомендовала авиакомпаниям разрешать объединение багажа для членов одной семьи или группы. Однако, как выяснилось, реакция нулевая: перевозчики продолжают следовать собственным коммерческим интересам, игнорируя мнение надзорного органа. Комитет гражданской авиации в ответ на обращения граждан заявил, что менять правила не планирует, ссылаясь на "международные стандарты". А решение оставил на усмотрение авиакомпаний.

"Однако этот подход вызывает вопросы, поскольку некоторые авиакомпании, в том числе национальные перевозчики, могут злоупотреблять подобными нормами, получая дополнительный доход за счёт переплат за перевес багажа", - считает Арсютин.

Как в мире?

Оказалось, что в большинстве цивилизованных стран всё иначе.

Бюджетные авиакомпании, такие как Ryanair и Wizz Air, ориентированы на жесткие правила и штрафы за перевес багажа как источник дополнительного дохода. В отличие от этого, традиционные авиакомпании (например, Lufthansa и Emirates) чаще разрешают объединение багажа, считая это частью клиентоориентированности.

В странах ЕС действует директива о защите прав пассажиров, которая обязывает авиакомпании быть гибкими в вопросах норм багажа. В США рынок более либерален, и авиакомпании самостоятельно устанавливают правила.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) не регулирует вопросы объединения багажа, оставив эти вопросы на усмотрение самих авиакомпаний. В IATA существуют лишь рекомендации, но они не обязательны для соблюдения.

Что предлагают депутаты

Первое - закрепить в нормативных правовых актах (в том числе в Правилах перевозки пассажиров и багажа) право пассажиров на объединение норм багажа между собой, если они путешествуют по одному билету. Такая практика должна быть обязательной для всех авиакомпаний, работающих как на внутренних, так и на международных рейсах.

Второе - установить контроль за исполнением этих норм, введя ответственность (санкции) за невыполнение указанных требований, злоупотребления и недобросовестную практику со стороны авиакомпаний.

Третье - включить в правила перевозки норму, обязывающую авиакомпании предоставлять пассажирам информацию о возможности объединения норм багажа при бронировании билетов. Авиаперевозчики должны быть обязаны информировать клиентов о праве объединения багажа на этапе покупки билетов, а также на стойках регистрации и на своём официальном сайте.

Четвертое - оценить международную практику и законодательство, с учётом того, что в ряде стран, включая Европейский Союз и США, такие практики уже успешно внедрены, что позволяет повысить уровень конкурентоспособности и удовлетворённости пассажиров.