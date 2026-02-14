Чемпион — чемпиону: Нэйтан Чен обратился к Михаилу Шайдорову
Нэйтан Чен отреагировал на триумф казахстанца Михаила Шайдорова на зимних Олимпийских играх в Италии, поздравив его с завоеванием золота.
Олимпийский чемпион Пекина-2022 в мужском одиночном катании оставил короткое, но эмоциональное сообщение в социальных сетях: "Невероятно смотреть. Поздравляю", отметив в публикации самого Шайдорова.
21-летний казахстанский фигурист вписал свое имя в историю, став вторым олимпийским чемпионом страны в зимних видах спорта. На Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо он набрал 291,58 балла по сумме короткой и произвольной программ. После первого соревновательного дня Шайдоров шел лишь пятым, однако в произвольной программе сумел совершить впечатляющий рывок и подняться на высшую ступень пьедестала.
Зимняя Олимпиада-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлится до 22 февраля. В программе соревнований — 116 комплектов наград. В Играх также принимают участие 13 российских спортсменов, заявленных в семи дисциплинах.
