Чемпион мира U20 Едиге Касымбек взял бронзу на своих первых Азиатских играх

Свои первые Азиатские игры чемпион мира среди спортсменов до 20 лет Едиге Касымбек завершил с медалью. Казахстанский борец вольного стиля выиграл бронзу в весе до 125 кг на Азиаде в Аичи и Нагое.

Категория до 125 кг самая тяжелая в вольной борьбе, и дебютировать в ней на континентальных Играх приходится среди опытных соперников. Касымбек с этим справился.

В схватке за третье место казахстанец встретился с Зиямухаммедом Сапаровым из Туркменистана. Поединок прошел под диктовку Касымбека, он победил со счетом 14:4.

Для сборной Казахстана по вольной борьбе эта бронза стала еще одной наградой на нынешних Играх, по данным Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

День на Азиаде получился для казахстанской команды насыщенным. Боксеры Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай стали чемпионами Игр, Тамирлан Тлеулес выиграл первое в истории Казахстана золото Азиады в таеквондо, а Сейлхан Болатбек взял бронзу в джиу-джитсу.

Азиатские игры в Аичи и Нагое продлятся до 4 октября.