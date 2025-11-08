Обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена заявил, что рассчитывает провести поединок против казахстанского бойца Шавката Рахмонова. Об этом он рассказал в подкасте с Исраэлем Адесаньей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

"Каждый бой уникален, он дает тебе что-то. Ну да, тут ты прав — Ислам поможет мне подготовиться к Шавкату. Хотя, конечно, они разные бойцы. Рахмонов выше и крупнее. Всегда хотел сразиться с Шавкатом. Заприметил его, когда он впервые появился в UFC. Я понял, что он будет здесь доминировать. Я всегда верил, что наши пути когда-нибудь пересекутся. У меня есть навыки, которые помогут мне победить Шавката. Надеюсь, что он будет следующим. Но сначала Ислам", — сказал Маддалена.

По словам бойца, сейчас он сосредоточен на предстоящем поединке с Исламом Махачевым, который возглавит турнир UFC 322. Турнир пройдет 16 ноября в Нью-Йорке (США).

Махачев в последний раз выходил в октагон в январе 2025 года на турнире UFC 311, где победил Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде. В активе россиянина — 27 побед и одно поражение.

Маддалена свой последний бой провел в мае 2025 года на турнире UFC 315, одолев Белала Мухаммада единогласным решением судей. Сейчас на счету австралийца 18 побед и два поражения.