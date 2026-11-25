Старший тренер по гиревому спорту Западно-Казахстанской области Виталий Бырко стал чемпионом мира среди ветеранов, но дома его никто не встретил. Он записал видео, где задался вопросом, почему спортсменов других видов встречают торжественно, а гиревиков нет. Позже тренер встретился с руководителем областного управления физической культуры и спорта.

«Вчера вернулись с чемпионата мира по гиревому спорту. Вот сегодня пришел в себя немного после довольно-таки тяжелого пути на чемпионат мира. Выступления тяжелые, и возвращение тоже довольно-таки тяжелое, со своими всякими препятствиями. И наконец-то мы вчера вернулись в Уральск. Встреча была довольно-таки холодная… Плюс ни одного человека, который бы нас встречал», – сказал Виталий Бырко.

Тренер признал, что никто не обязан был их встречать, но сравнение с другими видами спорта его задело.

«Но это я имею в виду тех, кто, возможно, должен был быть. Хотя, наверное, никто нам ничего и не должен. По факту. Но тогда возникает вопрос, почему другие виды, когда приезжали, была грандиозная встреча, а именно гиревой спорт нет. Тут, наверное, тогда получается какая-то дискриминация или это лично к нам какие-то предвзятые отношения. Пока непонятно», – сказал он.

Чемпионат мира проходил в Латвии. В интервью местному изданию Бырко рассказал, что вместе с ним выступала его ученица Милана Махновская, она завоевала два серебра. По словам тренера, за визами спортсмены сами ездили в Астану, и на это ушло немало денег. Часть расходов им помогли покрыть, а на билеты до места соревнований он взял кредит. Нормального зала у гиревиков, по словам Бырко, тоже нет, они тренируются в двух небольших комнатах.

В управлении физической культуры и спорта ЗКО ответили, что гиревой спорт поддерживали и будут поддерживать. Он не входит в перечень приоритетных видов, но управление постоянно выделяет деньги на участие спортсменов в чемпионатах Казахстана. На чемпионаты мира и континентальные турниры помогают с привлечением спонсоров.

На этот чемпионат мира, как уточнили в управлении, тренер и спортсмен поехали за свой счет и при поддержке районного акимата. Официально за финансовой помощью в управление никто не обращался.

Руководитель управления встретился с Бырко, поздравил его с высоким результатом и поблагодарил за то, что он достойно защитил честь области на международных соревнованиях. Они обсудили развитие гиревого спорта в регионе и планы на будущее. После встречи тренер записал еще одно видео.

«Сейчас был на приеме у руководителя физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области. Мы обсудили некоторые вопросы, данную ситуацию. Вопросов к облспорту никаких не имею. Обсудили дальнейшие планы на предстоящие соревнования, предстоящий календарный план по развитию гиревого спорта», – сказал Виталий Бырко.

В следующем месяце аким области встретится с чемпионами и призерами чемпионатов мира и Азиатских игр. Гиревиков, как сообщили в управлении, тоже включили в список приглашенных.