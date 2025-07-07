В Астане продолжается Чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. До 10 июля на соревнованиях честь Казахстана защищают 36 атлетов. Участники в возрасте от 17 до 20 лет соревнуются в классических упражнениях – рывке и толчке, передает BAQ.kz.

На сегодняшний день казахстанские тяжелоатлеты завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медали.

В третий соревновательный день Алихан Аскербай (до 71 кг, возрастная категория U17) стал абсолютным чемпионом, подняв в сумме 310 кг (141 кг в рывке и 169 кг в толчке), установив новые рекорды Азии и мира.

В этой же весовой категории Ернур Мырзахмет завоевал "серебро" в рывке (131 кг) и "бронзу" в толчке (152 кг).

Кроме того, 15-летняя Ксения Прозорова обновила рекорд Азии среди девушек (U17), показав результат 194 кг (89 кг + 105 кг) и завоевала три золотые медали. В категории среди юниоров (U20) она также выиграла "бронзу" в толчке, "серебро" в рывке и "серебро" в сумме двоеборья.

Бейбарыс Ерсеит (до 65 кг, U17) в толчке поднял 145 кг и стал бронзовым призером.