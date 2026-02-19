Чемпионат Казахстана по художественной гимнастике стартовал в ВКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Торжественная церемония открытия чемпионата Казахстана по художественной гимнастике состоялась в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса Усть-Каменогорска, передает BAQ.KZ.
В соревнованиях принимают участие юные грации 2014–2016 годов рождения (1 разряд), представляющие кадровый резерв Национальной сборной.
Масштабное спортивное событие объединило 81 участницу в индивидуальной программе и 28 команд в групповых упражнениях.
География чемпионата охватывает 13 регионов страны: Астану, Алматы, Шымкент, а также Восточно-Казахстанскую, Мангистаускую, Актюбинскую, Карагандинскую, Акмолинскую, Павлодарскую, Костанайскую, Атыраускую, Северо-Казахстанскую области и область Абай.
Чемпионат является ключевым этапом в развитии художественной гимнастики в Казахстане, позволяющий выявить наиболее перспективных гимнасток, которым предстоит защищать честь страны на международной арене в будущем.
Самое читаемое
- Жильцов четырехэтажки в центре Астаны круглый год топит канализацией
- В Туркестанской области массово ловят торговцев на завышении цен
- КНБ подтвердил досудебное расследование в отношении экс-заместителя акима Костанайской области
- Казахстан стал первой страной ЦА, ратифицировавшей Токийскую конвенцию
- В Казахстане вводят новые правила интернет-покупок: появятся НДС и отдельная декларация