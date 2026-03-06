Бывший министр спорта Российской Федерации Павел Колобков выразил обеспокоенность по поводу безопасности чемпионата мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, передает BAQ.KZ.

По его словам, перенос турнира маловероятен, но ситуация в Мексике вызывает вопросы: смогут ли власти гарантировать безопасность команд и болельщиков на фоне нестабильности в стране.

«Чемпионат мира - повод для проведения различных акций, и этот вопрос должен беспокоить ФИФА. Кто сможет гарантировать безопасность, даже если ситуация вроде успокоилась?» — сказал Колобков.

Отметим, что 22 февраля в Мексике был ликвидирован главный наркобарон страны, после чего по стране наблюдались массовые перекрытия дорог, поджоги машин и коммерческих объектов. Эти события усиливают тревогу по поводу организации турнира.