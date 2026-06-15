Чемпионат мира-2026: Швеция стартовала с разгромной победы, Япония отобрала очки у Нидерландов
Шведы забили пять мячей Тунису, а сборная Японии дважды отыгралась в матче с Нидерландами.
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На чемпионате мира по футболу 2026 года завершились очередные матчи группового этапа, передает BAQ.kz.
В группе F сборная Швеции уверенно стартовала на турнире, разгромив Тунис со счетом 5:1. Дубль в составе победителей оформил Ясин Айяри, также отличились Александр Исак, Виктор Дьекереш и Маттиас Сванберг. Благодаря победе шведская команда набрала первые три очка на турнире.
В другом матче группы Нидерланды и Япония не смогли выявить победителя. Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2. По ходу матча нидерландцы дважды выходили вперед, однако японская сборная оба раза сумела отыграться.
В группе Е сборная Кот-д’Ивуара одержала минимальную победу над Эквадором – 1:0. Единственный гол был забит на 90-й минуте встречи Амаду Диалло.
Ранее в этой же группе сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1.
После первого тура в группе Е лидируют Германия и Кот-д’Ивуар, а в группе F первую строчку занимает Швеция.
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