Национальные сборные всех 55 федераций, входящих в УЕФА, не будут участвовать в турнирах ФИФА, пока предложение о продаже долей в правах на чемпионат мира остается в силе. Об этом говорится в заявлении УЕФА от 30 июля, передает BAQ.KZ.

Казахстанская федерация футбола входит в число этих 55 ассоциаций, то есть решение касается и сборной Казахстана напрямую.

Причиной стало предложение ФИФА передать частным инвесторам доли в правах собственности на чемпионат мира и другие свои турниры.

«Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. На протяжении многих поколений его создавали игроки, национальные сборные и болельщики со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается. Безответственно и недопустимо, что столь важное для футбола предложение было разработано втайне и практически доведено до утверждения без каких-либо содержательных консультаций с теми, кому доверено управление игрой. Это не просто серьезнейший провал руководства, но и отказ ФИФА от исполнения своих обязанностей хранителя мирового футбола», - заявили в организации.

Национальным ассоциациям, по версии УЕФА, предъявили ультиматум: согласиться с захватом главных турниров или столкнуться с последствиями.

«Это не "демократическое решение", а управление посредством запугивания - акт принуждения, недостойный организации, которой доверено заботиться о мировом футболе», - сказано в заявлении.

Претензия по сути

В УЕФА считают, что появление внешних инвесторов изменит футбол навсегда. Извлечение коммерческой прибыли станет постоянным обязательством, а ожидания инвесторов превратятся в ежедневное давление.

«С этого момента каждое решение о международном календаре, форматах турниров и будущем футбола будет приниматься уже не в интересах игры, а в интересах акционеров», - предупредили в организации.

Там добавили, что интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков не могут быть подчинены доходам инвесторов.

На каких условиях сборные вернутся

Для возвращения нужны два условия: полный отзыв предложения и юридически обязывающие гарантии, что частных владельцев больше никогда не допустят к управлению ФИФА или ее турнирами.

«Некоторые вещи слишком важны, чтобы их продавать. Чемпионат мира принадлежит футболу. Так было и будет всегда», - заключили в УЕФА.

Что предложила ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил 211 национальным ассоциациям создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise. В нее сведут коммерческие и операционные функции федерации, а регулирование и управление игрой останутся за самой ФИФА.

В новую структуру привлекут небольшое число долгосрочных партнеров в обмен на миноритарную долю. Процент и сумму Инфантино не назвал. По оценке J.P. Morgan, вся компания сегодня стоит 20 млрд долларов.

«ФИФА всегда, всегда будет сохранять контрольный пакет и большинство в этой новой структуре», - заявил он.

Ассоциациям предложили деньги. Сейчас каждая получает 8 млн долларов по программе FIFA Forward. При одобрении проекта выплата вырастет до 20 млн с 1 января 2027 года.

Если большинство проголосует против, ассоциации получат 10 млн, эта сумма на следующий цикл была запланирована и раньше. То есть реальный выбор стоит между 10 и 20 млн, хотя Инфантино в обращении сравнивал новую выплату с нынешними 8 млн и называл рост в 150%.

Решение принимают сами ассоциации большинством голосов, затем его утверждает Совет ФИФА.