Чемпионат мира по художественной гимнастике: Акмарал Ерекешева заняла 6-е место

16-летняя казахстанская гимнастка, чемпионка мира среди юниоров Акмарал Ерекешева по итогам четырех упражнений набрала 116,000 балла и заняла шестое место.

Итоговая тройка призеров:

Дарья Варфоломеева (Германия) — 119,500 балла;

Стилиана Николова (Болгария) — 117,600;

София Раффаэли (Италия) — 117,550.

В личном многоборье выступили 102 спортсменки из 73 стран.

Следующим этапом для Акмарал Ерекешевой станут финалы в упражнениях с лентой и булавами, которые пройдут 16 августа.



