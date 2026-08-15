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Чемпионат мира по художественной гимнастике: Акмарал Ерекешева заняла 6-е место

Во Франкфурте завершился финал личного многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике.

15 Августа 2026, 09:02
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НОК РК 15 Августа 2026, 09:02
15 Августа 2026, 09:02
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Фото: НОК РК

16-летняя казахстанская гимнастка, чемпионка мира среди юниоров Акмарал Ерекешева по итогам четырех упражнений набрала 116,000 балла и заняла шестое место.

Итоговая тройка призеров:

Дарья Варфоломеева (Германия) — 119,500 балла;
Стилиана Николова (Болгария) — 117,600;
София Раффаэли (Италия) — 117,550.
В личном многоборье выступили 102 спортсменки из 73 стран.

Следующим этапом для Акмарал Ерекешевой станут финалы в упражнениях с лентой и булавами, которые пройдут 16 августа. 
 
 

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