Чемпионат мира по художественной гимнастике: Акмарал Ерекешева заняла 6-е место
Во Франкфурте завершился финал личного многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике.
15 Августа 2026, 09:02
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15 Августа 2026, 09:0215 Августа 2026, 09:02
69Фото: НОК РК
16-летняя казахстанская гимнастка, чемпионка мира среди юниоров Акмарал Ерекешева по итогам четырех упражнений набрала 116,000 балла и заняла шестое место.
Итоговая тройка призеров:
Дарья Варфоломеева (Германия) — 119,500 балла;
Стилиана Николова (Болгария) — 117,600;
София Раффаэли (Италия) — 117,550.
В личном многоборье выступили 102 спортсменки из 73 стран.
Следующим этапом для Акмарал Ерекешевой станут финалы в упражнениях с лентой и булавами, которые пройдут 16 августа.
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