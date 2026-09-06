Чемпионат по пожарно-спасательному спорту завершился в Жезказгане
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В городе Жезказгане области Ұлытау завершились XXXII летний чемпионат Республики Казахстан среди мужчин и XII летний чемпионат Республики Казахстан среди женщин Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту.
В течение четырёх соревновательных дней спортсмены со всех регионов страны состязались в четырёх дисциплинах:
* подъём по штурмовой лестнице;
* преодолении 100-метровой полосы с препятствиями;
* пожарная эстафета 4×100 метров;
* боевое развёртывание.
Соревнования стали проверкой скорости, физической подготовки, профессионального мастерства и командного взаимодействия спортсменов.
В заключительный день чемпионата состоялись соревнования в дисциплине «Боевое развёртывание», а также были подведены итоги двоеборья и общекомандного зачёта.
Двоеборье среди женщин:
1 место — Реджеметова Ситора, ДЧС Мангистауской области, с результатом 24,21 сек;
2 место — Салмина Валентина, ДЧС города Шымкента, с результатом 24,43 сек;
3 место — Подгородецкая Кристина, ДЧС города Астаны, с результатом 24,63 сек.
Двоеборье среди мужчин:
1 место — Савон Дмитрий, ДЧС Акмолинской области, с результатом 30,22 сек;
2 место — Абильбаев Динмухамед, ДЧС города Алматы, с результатом 30,30 сек;
3 место — Конысбаев Абай, ДЧС Мангистауской области, с результатом 30,33 сек.
По итогам всех соревновательных дней определились сильнейшие команды в общекомандном зачёте.
Общекомандный зачёт среди женщин:
1 место — ДЧС Костанайской области;
2 место — ДЧС города Астаны;
3 место — ДЧС Восточно-Казахстанской области.
Общекомандный зачёт среди мужчин:
1 место — ДЧС города Алматы;
2 место — ДЧС города Астаны;
3 место — ДЧС Мангистауской области.
Завершились соревнования торжественной церемонией закрытия. В мероприятии приняли участие заместитель акима области Ұлытау Болат Жумабеков, начальник ДЧС области Ұлытау Есен Байыров, Исполнительный директор ОО «Казахстанская спортивная федерация пожарных и спасателей» Даурен Данаев, ветераны органов гражданской защиты, тренеры, судьи и спортсмены.
В ходе церемонии состоялось награждение победителей и призёров соревнований. Лучшие спортсмены и команды были отмечены за высокие спортивные результаты, профессионализм и волю к победе.
Чемпионаты стали не только масштабным спортивным событием, но и важной площадкой для выявления сильнейших спортсменов страны. Показанные результаты будут учитываться при формировании составов национальных сборных команд Республики Казахстан для участия в предстоящих чемпионатах Мира.
XXXII летний чемпионат Республики Казахстан среди мужчин и XII летний чемпионат Республики Казахстан среди женщин по пожарно-спасательному спорту завершились, оставив после себя новые рекорды, яркие победы и заслуженные награды.
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