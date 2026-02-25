Спортсменка Восточно-Казахстанской области Фаина Мейрманова завоевала золотую медаль XXV летних Сурдлимпийских игр, прошедших в ноябре прошлого года в городе Токио (Япония), передает BAQ.KZ.

В соревнованиях по лёгкой атлетике в дисциплине «прыжок в высоту» Фаина показала результат 1,79 метра, уверенно заняв 1 место, и установила рекорд игр, завоевав звание чемпионки Сурдлимпиады.

Победа Фаины стала значимым вкладом в копилку национальной сборной Республики Казахстан и подтверждением высокого уровня развития спорта в Восточно-Казахстанской области.

Спортсменка является членом основного состава Национальной сборной Казахстана. Её достижение - результат многолетней системной подготовки, высокой профессиональной работы тренерского штаба и поддержки спортивных организаций. В большом спорте Фаина - 8 лет.

Как отметили в акимате ВКО, за последние два года она продемонстрировала стабильно высокие результаты на международной и республиканской аренах, став чемпионкой мира по сурдо-лёгкой атлетике (2024 год, Тайбэй), победительницей Азиатско-Тихоокеанских игр (2024 год, Куала-Лумпур), а также многократной чемпионкой Республики Казахстан.

В знак признания выдающегося спортивного достижения аким ВКО Нурымбет Сактаганов вручил Фаине Мейрмановой сертификат и ключи от трёхкомнатной квартиры.

«Победа нашей спортсменки укрепляет международный авторитет страны и служит примером силы духа, целеустремлённости и преданности спорту. Мы гордимся этими успехами, Фаина!», - обратился к чемпионке аким области.

В свою очередь, спортсменка призналась, что старалась не поддаваться панике на важных Играх. А эти ключи от квартиры - достойное признание ее заслуг.

Фаина Мейрмановапоблагодарила за вклад своего тренера Богдана Весельского, подчеркнув, что без его поддержки не было бы всего этого, а также выразила признательность всем своим болельщикам.