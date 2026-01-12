Чемпионом по смешанным единоборствам впервые стал военнослужащий из Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Военнослужащий Вооруженных сил Казахстан сержант Еламан Куатов стал чемпионом Азии по смешанным единоборствам (АММА) среди взрослых в весовой категории до 120 килограммов, передает BAQ.KZ.
Чемпионат проходил с 5 по 12 января в городе Луджоу (Китайская Народная Республика) и собрал сильнейших бойцов континента. Казахстанец одержал победу над представителями Тайпея, КНР и Узбекистан.
– Для Вооруженных сил Казахстана участие в соревнованиях подобного уровня стало первым в истории, что само по себе является подтверждением высокого уровня боевой и физической подготовки отечественных военнослужащих. В ходе напряжённых и зрелищных поединков сержант Еламан Куатов продемонстрировал выдающееся спортивное мастерство. Этот успех стал первым золотым результатом в истории Вооруженных сил Казахстана на чемпионате Азии по АММА, сделав казахстанских военнослужащих первопроходцами и лидерами континента в данном виде единоборств и наглядно продемонстрировав высокий профессиональный и спортивный потенциал национальной армии, – отметили в Минобороны РК.
Самое читаемое
- В соцсетях распространяется информация об убийстве девушки в Шымкенте
- Трамп пригрозил прекратить поставки нефти и финансирование Кубы со стороны Венесуэлы
- Один из районов ВКО обеспечен устойчивым мобильным интернетом
- Для школьников Астаны стартовали мероприятия по принципу "Закон и порядок"
- Иран пригрозил ударами по Израилю и базам США в ответ на возможную атаку