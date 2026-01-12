Военнослужащий Вооруженных сил Казахстан сержант Еламан Куатов стал чемпионом Азии по смешанным единоборствам (АММА) среди взрослых в весовой категории до 120 килограммов, передает BAQ.KZ.

Чемпионат проходил с 5 по 12 января в городе Луджоу (Китайская Народная Республика) и собрал сильнейших бойцов континента. Казахстанец одержал победу над представителями Тайпея, КНР и Узбекистан.