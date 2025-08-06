Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов официально назначен новым наставником российского клуба "Ахмат" (Грозный), за который выступает нападающий национальной сборной РК Максим Самородов, передает BAQ.KZ со ссылкой на заявление клуба.

Контракт с 61-летним специалистом заключён сроком на три года.

Назначение произошло после отставки тренерского штаба Александра Сторожука, под руководством которого "Ахмат" проиграл все четыре матча на старте нового сезона — три в Российской премьер-лиге и один в Кубке России.

Для Черчесова это первое назначение после работы со сборной Казахстана, где он завершил карьеру на фоне неудовлетворительных результатов: одна ничья и пять поражений в Лиге наций, вылет в третий дивизион.

Любопытно, что Черчесов уже работал в этом клубе в 2011–2013 годах, когда он ещё носил название "Терек". Теперь же он возвращается в Грозный, чтобы попытаться выправить неудачный старт команды.

В составе "Ахмата" играет один из ведущих игроков сборной Казахстана Максим Самородов, что делает это назначение особенно интересным для казахстанских болельщиков. Ожидается, что под руководством Черчесова молодой форвард получит новый импульс в развитии.