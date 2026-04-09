Через Баку и «Дружбу»: Казахстан наращивает поставки нефти в Европу
Казахстан увеличил объемы экспорта нефти по альтернативным маршрутам. В Минэнерго заявили, что диверсификация уже дает результат.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан активно развивает альтернативные маршруты экспорта нефти на фоне геополитической нестабильности. Об этом в кулуарах Сената заявил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, страна уже использует несколько направлений для диверсификации поставок.
«Во-первых, мы проводим диверсификацию. Есть трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан, а также маршрут в Германию по нефтепроводу “Дружба”. В текущих условиях мы увеличили объемы поставок через альтернативные нефтепроводы. Это факт», - отметил он.
Жаркешов подчеркнул, что говорить о значительных потерях из-за изменений маршрутов нельзя.
«Нельзя сказать, что мы сильно пострадали. Конечно, тарифы разные, но у нас есть разные опции диверсификации, и мы их используем», - добавил вице-министр.
Он также прокомментировал вопрос экономической эффективности поставок через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
«Мы всегда рассматриваем экономическую эффективность. Если бы это было невыгодно, мы бы не использовали такие экспортные маршруты», - заключил Жаркешов
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и социальные выплаты: кто и сколько получает в Казахстане?
- До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой
- Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
- Что бесплатно для детей в Казахстане в 2026: полный список льгот и как их оформить
- Перизат Кайрат трудоустроена в колонии: чем она занимается