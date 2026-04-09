Казахстан активно развивает альтернативные маршруты экспорта нефти на фоне геополитической нестабильности. Об этом в кулуарах Сената заявил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, страна уже использует несколько направлений для диверсификации поставок.

«Во-первых, мы проводим диверсификацию. Есть трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан, а также маршрут в Германию по нефтепроводу “Дружба”. В текущих условиях мы увеличили объемы поставок через альтернативные нефтепроводы. Это факт», - отметил он.

Жаркешов подчеркнул, что говорить о значительных потерях из-за изменений маршрутов нельзя.

«Нельзя сказать, что мы сильно пострадали. Конечно, тарифы разные, но у нас есть разные опции диверсификации, и мы их используем», - добавил вице-министр.

Он также прокомментировал вопрос экономической эффективности поставок через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).