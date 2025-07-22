В мобильном приложении eGov Mobile появилась новая услуга — "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК", передает BAQ.KZ.

Она предназначена для бывших курсантов, завершивших не менее одного семестра обучения. Заявление подаётся полностью в цифровом формате, а большая часть данных автоматически загружается из государственных информационных систем, что делает процесс максимально удобным.

Подать заявку можно только в течение одного года после отчисления. Услуга бесплатна, а срок рассмотрения составляет до 20 рабочих дней. Результат будет доступен в разделе "История личного кабинета". В случае отказа поступит официальное обоснование.