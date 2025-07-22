Через eGov можно восстановиться в военное училище
Восстановиться в военное учебное заведение теперь можно через eGov Mobile.
Сегодня, 14:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:00Сегодня, 14:00
108Фото: Минобороны
В мобильном приложении eGov Mobile появилась новая услуга — "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК", передает BAQ.KZ.
Она предназначена для бывших курсантов, завершивших не менее одного семестра обучения. Заявление подаётся полностью в цифровом формате, а большая часть данных автоматически загружается из государственных информационных систем, что делает процесс максимально удобным.
Подать заявку можно только в течение одного года после отчисления. Услуга бесплатна, а срок рассмотрения составляет до 20 рабочих дней. Результат будет доступен в разделе "История личного кабинета". В случае отказа поступит официальное обоснование.
Самое читаемое
- Какие школы будут закрыты в ЗКО: акимат предоставил полный список
- Переезд детдома из Алматы в Конаев: одна девочка потеряла сознание, у мальчика травма
- Масштабное отключение горячей воды в Астане: акимат опубликовал адреса
- "Спящий принц" Саудовской Аравии скончался после 20 лет комы
- Футболиста из Камеруна приговорили к восьми годам колонии в Шымкенте