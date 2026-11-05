Через Каспий в Мексику: казахстанский груз отправился к берегам Мексиканского залива

Партия казахстанских полимерных изделий едет из Алматы в мексиканский порт Веракрус. Маршрут проходит через Каспийское море и Грузию, а дальше через океан.

Перевозку организовала KTZ Express, дочерняя компания КТЖ. Груз идет по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

KTZ Express отвечает за путь от Алматы до грузинского порта Поти, включая переправу через Каспий. Дальше контейнер повезет в Веракрус судоходная компания Maersk.

Веракрус считается одним из крупных морских узлов на побережье Мексиканского залива.

По Транскаспийскому маршруту казахстанские компании уже отправляют грузы в США, Великобританию и страны Евросоюза. Поставка в Мексику расширяет географию перевозок, в которую входят и направления в Латинскую Америку.

В КТЖ отмечают, что новые маршруты показывают интерес к казахстанским товарам за пределами привычных рынков сбыта.