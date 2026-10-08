В Карагандинской области производят черную икру 18 оттенков

Черная икра может иметь разные оттенки, а ее размер и вкусовые качества зависят от вида осетровых. В Карагандинской области деликатес получают несколькими способами, в том числе без забоя рыбы. Кроме того, из осетрины выпускают консервы с различными вкусами. Корреспондент BAQ.kz побывала на предприятии ТОО «Караганды Осетр» и узнала, чем отличается осетровая икра, сколько она стоит и какую продукцию производят из рыбы.

Почему черная икра бывает разных цветов

Несмотря на привычное название, черная икра далеко не всегда имеет насыщенный черный цвет. Ее оттенки могут варьироваться от темно-серого до более светлых тонов.

Об особенностях деликатеса рассказала главный технолог ТОО «Караганды Осетр» Светлана Хон.

По ее словам, существует около шести-семи основных оттенков осетровой икры. Если учитывать различные цветовые переходы, их количество может достигать 16-18.

На цвет влияют вид рыбы и индивидуальные особенности особи. При этом оттенок сам по себе не определяет качество продукции.

Во время посещения предприятия журналистам показали икру разных видов осетровых, в том числе сибирского осетра и севрюги.

Отличия заметны не только по цвету. Икринки могут различаться по размеру, плотности оболочки и вкусовым характеристикам.

Поэтому при оценке продукции специалисты обращают внимание сразу на несколько показателей. Помимо внешнего вида, значение имеют консистенция, состояние икринок и вкусовые свойства.

Фото: BAQ.KZ/Дильназ Бауыржанқызы

Можно ли получить икру без забоя осетра

На предприятии используют два способа получения икры.

Первый предполагает традиционную технологию, при которой икру извлекают после забоя рыбы.

Второй способ позволяет сохранить самку живой. Такую технологию называют прижизненным получением икры, или «дойкой».

Как объяснил Управляющий объектом Андрей Абильдин, после процедуры рыбу возвращают в бассейн, где она восстанавливается. В дальнейшем от этой самки можно вновь получать икру после очередного цикла созревания.

При этом оба способа требуют соблюдения технологических условий. Специалисты должны определить готовность икры и выбрать подходящий момент для ее получения.

Для предприятия сохранение самок имеет практическое значение, поскольку выращивание осетровых до репродуктивного возраста занимает продолжительное время.

Сколько икры получают от одной рыбы

Количество икры зависит прежде всего от массы самки, ее вида и степени зрелости.

По его словам, выход икры может составлять порядка 10-12% от массы рыбы.

Например, если общая масса самок составляет две тонны, расчетный объем полученной икры может достигать около 200 килограммов. Однако фактические показатели зависят от состояния конкретного поголовья.

При этом осетровые не дают икру сразу после достижения товарного веса. Для формирования зрелого маточного поголовья требуется несколько лет.

Разные виды осетровых достигают репродуктивной зрелости в разные сроки. В частности, стерлядь созревает раньше некоторых более крупных представителей семейства.

Поэтому производство черной икры требует долгосрочного планирования: предприятие должно не только выращивать рыбу, но и сохранять самок, от которых в дальнейшем будет получена продукция.

Как икру подготавливают к продаже

После получения икры начинается следующий этап производства – ее обработка и подготовка к реализации.

Главный технолог Светлана Хон рассказала, что продукцию сначала размещают в технологической таре, а затем фасуют в зависимости от поступающих заказов.

Фото: BAQ.KZ/Дильназ Бауыржанқызы

Отдельное внимание уделяют подготовке упаковки. По словам главного технолога, стеклянные банки проходят стерилизацию паром при температуре около 120 градусов.

Такая обработка необходима для соблюдения санитарных требований при фасовке готовой продукции.

На предприятии учитывают и особенности хранения деликатеса. Икра относится к продукции, для которой особенно важно соблюдение температурного режима на всех этапах – от обработки до доставки покупателю.

Фото: BAQ.KZ/Дильназ Бауыржанқызы

Сколько стоит черная икра

Черная икра остается одним из наиболее дорогих продуктов рыбоводства. Ее стоимость связана в том числе с длительным выращиванием осетровых и затратами на содержание маточного поголовья.

По информации Андрея Абильдина, себестоимость килограмма икры на предприятии составляет примерно 210-250 тысяч тенге.

При этом оптовая стоимость может достигать 300 тысяч тенге за килограмм.

В пересчете на 100 граммов это около 30 тысяч тенге по оптовой цене.

Окончательная стоимость для покупателя может отличаться в зависимости от объема упаковки и условий реализации.

Фото: BAQ.KZ/Дильназ Бауыржанқызы

Какие консервы выпускают из осетрины

Черная икра – не единственная продукция предприятия. Здесь также занимаются переработкой осетровой рыбы.

Как рассказала главный технолог, из осетрины производят несколько видов консервов.

В ассортимент входят натуральные консервы, продукция с добавлением трав и пряностей, а также варианты из копченой рыбы.

Кроме того, предприятие работает над расширением линейки. В частности, разрабатывается продукция в томатном соусе.

Для изготовления консервов предусмотрен отдельный производственный участок.

Переработка позволяет предприятию выпускать готовую продукцию, рассчитанную на покупателей с разными предпочтениями. При этом каждый вид консервов отличается рецептурой и способом приготовления.

Фото: BAQ.KZ/Дильназ Бауыржанқызы

Куда поставляют карагандинскую икру

Продукция предприятия представлена не только на внутреннем рынке Казахстана.

По словам Абильдина, черную икру поставляли в Россию и Беларусь. Ранее осуществлялись поставки и в США.

Одним из направлений дальнейшего развития остается выход на европейский рынок. Однако международная торговля осетровой продукцией требует соблюдения ветеринарных, регистрационных и других разрешительных процедур.

Поэтому расширение географии поставок связано не только с производственными возможностями предприятия, но и с выполнением требований стран-импортеров.

Сейчас ТОО «Караганды Осетр» продолжает выпускать черную икру и развивать направление переработки рыбы. Наряду с традиционным деликатесом предприятие предлагает готовую продукцию из осетрины и работает над новыми рецептурами.