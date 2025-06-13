В Атырауской области зафиксировано тревожное увеличение случаев укусов ядовитых пауков — каракуртов, также известных как "черная вдова". С начала мая за медицинской помощью уже обратились девять человек, трое из них находятся в реанимации, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

Опасные членистоногие активизировались с наступлением жары. Каракуртов теперь можно встретить не только в степной зоне, но и в жилых районах, на окраинах города и даже в хозяйственных постройках. Особенно высока их активность в утренние часы.

Бауыржан Рахметов, врач-токсиколог Атырауской областной больницы, сообщил:

"С мая в больницу поступило уже шесть человек, включая пациентов из районов. Трое находятся в реанимации, остальные проходят лечение в токсикологическом отделении. Состояние всех оценивается как средней тяжести".

Ситуация угрожает не только людям, но и животным: с начала мая зарегистрировано 179 случаев укусов скота, шесть голов погибли. Однако каракурты официально не входят в список сельскохозяйственных вредителей, поэтому санитарная обработка территорий от них не проводится.

Медики предупреждают: укус каракурта может вызывать острую боль, судороги, учащенное сердцебиение и при отсутствии медицинской помощи — смерть. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность, не пытаться самостоятельно уничтожать пауков и при первых симптомах незамедлительно обращаться к врачам.

В начале мая мы писали о том, что в Шымкенте пострадали восемь человек от укусов каракуртов.