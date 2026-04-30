Цена на черное золото Brent впервые взлетела выше $120
Причиной скачка стала напряжённость между США, Израилем и Ираном.
Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила отметку в 120 долларов, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным торгов, июньские фьючерсы выросли на 1,73% — до 120,13 доллара.
Одновременно заметно подорожала и нефть марки WTI — её июньские фьючерсы прибавили 7,87%, достигнув 107,79 доллара за баррель.
Главной причиной скачка стала напряжённость между США, Израилем и Ираном. Из-за этого практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов поставок нефти и сжиженного газа. Любые перебои на этом направлении сразу отражаются на мировых ценах.
Отметим, что ранее стоимость Brent уже поднималась выше 119 долларов, однако тогда рост оказался кратковременным: к вечеру цены начали снижаться.
Теперь же рынок вновь демонстрирует резкую реакцию, и аналитики не исключают дальнейших колебаний на фоне нестабильной геополитической обстановки.
