  • Черногория ввела для казахстанцев временный безвизовый режим

Черногория ввела для казахстанцев временный безвизовый режим

Сколько он будет продолжаться?

Сегодня 2026, 12:39
Petar Lazarevic / Unsplash
Сегодня 2026, 12:39
88
Фото: Petar Lazarevic / Unsplash

Правительство Черногории 17 апреля 2026 года ввело временный безвизовый режим для граждан Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Таким образом, жители нашей страны на основании проездного документа, действительного с 1 мая до 1 октября следующего года, смогут выезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней.

Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы, говорится в сообщении.

Самое читаемое

