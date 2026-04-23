Черногория ввела для казахстанцев временный безвизовый режим

Правительство Черногории 17 апреля 2026 года ввело временный безвизовый режим для граждан Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Таким образом, жители нашей страны на основании проездного документа, действительного с 1 мая до 1 октября следующего года, смогут выезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней.

Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы, говорится в сообщении.