Черногория ввела для казахстанцев временный безвизовый режим
Сколько он будет продолжаться?
Сегодня 2026, 12:39
Сегодня 2026, 12:39Сегодня 2026, 12:39
Фото: Petar Lazarevic / Unsplash
Правительство Черногории 17 апреля 2026 года ввело временный безвизовый режим для граждан Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел.
Таким образом, жители нашей страны на основании проездного документа, действительного с 1 мая до 1 октября следующего года, смогут выезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней.
Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы, говорится в сообщении.
