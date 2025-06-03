В 2024 году в Казахстане заметно изменились вкусовые предпочтения: жители страны стали меньше пить черного чая и всё активнее переходят на кофе и зеленый чай, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom. По данным статистики, среднее потребление кофе, какао и чая на душу населения составило 1,9 кг - на 2,8% меньше, чем годом ранее. Особенно интересен тренд по черному чаю: его потребление сократилось на 6,1%. Зато растворимый кофе показал рост на 12,8%, а зеленый чай - на 8,7%.

Параллельно с изменением потребительских привычек зафиксирован и рост цен: в годовом выражении какао подорожало сразу на 35,9%, кофе - на 13,2%, чай - на 5,1%. Больше всего рост цен затронул регионы с высоким спросом - Карагандинскую область и Астану.

Производство переработанных чая и кофе также снизилось - до 5,6 тыс. тонн за четыре месяца 2025 года. Более половины этого объема приходится на зеленый и черный чай, но рост импорта - особенно из Кении, Индии и Китая - усиливает внешнюю зависимость: импорт вырос на 34,6%, а его доля в структуре спроса достигла 76,5%.

На фоне такого снижения внутреннего производства и усиления импорта экспортная активность немного оживилась: экспорт чая и кофе увеличился на 8,2%, а продажи на внутреннем рынке - на внушительные 28%.

Таким образом, Казахстан сегодня не только меняет вкусы, но и укрепляет позиции на мировом рынке потребления чая и кофе. Однако, несмотря на популярность кофе и рост импорта, черный чай по-прежнему остается национальным напитком - пусть и с немного потускневшим титулом.