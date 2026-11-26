Густой черный дым поднялся над одной из строек в столичном районе Нура. Очевидцы опубликовали кадры пожара в социальных сетях. На место прибыли подразделения МЧС.

"В эти минуты сотрудники МЧС ликвидируют пожар на территории строящегося объекта в районе Нура города Астаны, по улице Ұлы Дала", – сообщили в ведомстве.

По прибытии первых пожарных расчетов открытое горение наблюдалось на первом этаже здания. Там загорелись строительные материалы.

В МЧС сообщили, что спасатели приступили к ликвидации пожара.

Информация о пострадавших на пульт 112 не поступала.