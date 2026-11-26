Черный дым над стройкой: в Астане загорелся строящийся жилой комплекс
26 Ноября 2026, 10:41
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26 Ноября 2026, 10:4126 Ноября 2026, 10:41
109Фото: BAQ.KZ
Густой черный дым поднялся над одной из строек в столичном районе Нура. Очевидцы опубликовали кадры пожара в социальных сетях. На место прибыли подразделения МЧС.
"В эти минуты сотрудники МЧС ликвидируют пожар на территории строящегося объекта в районе Нура города Астаны, по улице Ұлы Дала", – сообщили в ведомстве.
По прибытии первых пожарных расчетов открытое горение наблюдалось на первом этаже здания. Там загорелись строительные материалы.
В МЧС сообщили, что спасатели приступили к ликвидации пожара.
Информация о пострадавших на пульт 112 не поступала.
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