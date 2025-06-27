В Кызылординской области усиливается борьба с незаконным водопотреблением. Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов провел в акимате региона совещание по вопросам пресечения "теневого" рынка воды с участием руководителей местных правоохранительных органов, передает BAQ.KZ.

На встрече был представлен отчет мониторинговой группы министерства, которая с начала года занимается выявлением случаев незаконного водозабора. По словам министра, борьба с несанкционированным использованием водных ресурсов ведется по поручению Главы государства и станет еще жестче.

"Это очень важно не только для обеспечения справедливого распределения водных ресурсов, прозрачности и порядка в отрасли, но и для защиты прав водопользователей", – отметил Нуржан Нуржигитов.

Одним из ключевых решений стало предложение министра о привлечении сотрудников полиции к рейдам на водных объектах и сельхозугодьях. Совместные рабочие группы займутся выявлением фактов незаконного отбора воды, а также контролем за исполнением новых правил.

Напомним, с 10 июня в Казахстане вступили в силу новые Правила пользования поливной водой. Документ предусматривает жесткие штрафные санкции: за забор воды без заключенного договора предусмотрен штраф в двукратном размере от действующего тарифа, а за смену вида выращиваемых культур без согласования с поставщиком воды – в полтора раза выше тарифа.

Кроме того, министерство усилило постоянный мониторинг водных объектов и ужесточило ответственность за нарушение водного законодательства.