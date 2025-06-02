В Туркестанской области продолжается масштабная кампания по выявлению нарушений в сфере водопользования, передает BAQ.KZ. В ходе недавнего мониторинга, проведённого Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекцией в Жаушыкумском массиве Шардаринского района, были выявлены 24 незарегистрированные насосные установки, незаконно забиравшие воду из Шардаринского водохранилища.

Обнаруженные объекты действовали в обход официального учета и могли нанести серьёзный ущерб местной экосистеме и водоснабжению. Все материалы переданы в полицию для установления владельцев и привлечения их к ответственности. Местные власти уже получили рекомендации по усилению контроля за водопользованием в регионе.

Эти меры стали частью более широкой кампании Министерства водных ресурсов и ирригации по поручению Президента, направленной на ликвидацию так называемого "теневого" рынка воды. За первый квартал 2025 года бассейновые инспекции провели 20 проверок и выявили 26 нарушений, наложив штрафы на сумму более 13 миллионов тенге. Для сравнения, в 2024 году таких проверок было 439, по итогам которых выявлено 1855 нарушений.