В столице Чехии - Праге - санитарные службы бьют тревогу: зафиксировано стремительное увеличение числа заболевших чесоткой, передает BAQ.KZ. Только к концу июня зарегистрировано 300 новых случаев, что почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Для сравнения: за весь 2024 год в Праге было выявлено 517 случаев, а нынешняя динамика указывает на риск нового антирекорда.

"Если текущая тенденция сохранится, можно ожидать, что в этом году количество заболевших снова превысит показатели предыдущего года", - предупредила Мартина Марешова, директор противоэпидемического отделения Пражской санитарно-гигиенической службы.

По данным Государственного института общественного здравоохранения Чехии, к маю этого года в стране зарегистрировано более 4400 случаев чесотки, а наибольшее распространение зафиксировано в Моравско-Силезском крае.

Чесотка вызывается микроскопическим паразитом - чесоточным клещом. Болезнь легко передаётся при тесном физическом контакте или через заражённую одежду и постельное бельё. Основной симптом - непрекращающийся зуд, усиливающийся ночью и в жаркую погоду.

Власти Чехии рекомендуют гражданам соблюдать личную гигиену, избегать тесного контакта с потенциально инфицированными людьми и при первых признаках заболевания немедленно обращаться к врачу.