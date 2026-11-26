Астана стала площадкой для обсуждения будущего мирового спорта без допинга. Представители более 50 стран, руководители международных спортивных организаций и эксперты обсудили, как защитить права спортсменов, обеспечить равные условия соревнований и усовершенствовать систему борьбы с допингом, передает BAQ.KZ.

Эти вопросы стали ключевыми на заседании Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором приняли участие президент агентства Витольд Банька, генеральный директор Оливер Неггли, министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов, представители Международного олимпийского и Международного паралимпийского комитетов.

Выступая перед участниками заседания, Мырзабосынов подчеркнул, что борьба с допингом – это прежде всего вопрос справедливости.

«Для Казахстана чистый спорт – это прежде всего справедливость и равные возможности. Каждый спортсмен должен добиваться победы честным трудом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев последовательно продвигает принципы „Закон и порядок“ и „Таза Қазақстан“. В их основе лежат справедливость, ответственность и уважение к закону. Эти принципы должны соблюдаться и в спорте», – сказал министр.

По его словам, особое внимание в Казахстане уделяют профилактике допинга среди молодых спортсменов. Страна также намерена укреплять национальную антидопинговую систему и внедрять международные стандарты.

«Уверен, что встречи в Астане придадут новый импульс нашей совместной работе в этом направлении. Наша общая цель – защищать права спортсменов, создавать равные условия для всех и сохранять доверие к спорту», – отметил Мырзабосынов.

Сотрудничество Казахстана с WADA активизировалось после визита Витольда Баньки в страну в октябре 2025 года. Тогда Президент Касым-Жомарт Токаев наградил главу агентства орденом «Достык» II степени за вклад в развитие спорта в Казахстане.

В 2026 году Казахстан и WADA подписали меморандум, который предусматривает совместные научные исследования, развитие антидопингового образования и обмен международным опытом.

Совет учредителей WADA – высший руководящий орган агентства, который определяет основные направления мировой антидопинговой политики.