За каждым построенным домом стоит большой и, на первый взгляд, незаметный труд - это годы практики, накопленного опыта и вложенных усилий. Строительство — это не просто работа, это умение создавать комфорт и уют с нуля, превращать пустое пространство в чью-то мечту. Один из тех, кто в полной мере постиг суть этого ремесла, — Максут Тажибекович Махажанов. Начав свою карьеру в Астане со строительной работы, сегодня он — признанный мастер евроремонта в Алматы. Корреспондент BAQ.KZ пообеседовал с Максутом, чтобы поговорить о его профессиональном пути, ремесле и о том, как труд становится делом всей жизни.

Мастера, умеющие работать руками, всегда востребованы. Но для Максута строительство - это не просто способ заработка, а жизненное призвание, дело всей души. По его словам, быть строителем - значит не только уметь обращаться с инструментами, но и обладать аккуратностью, чувством ответственности и художественным вкусом. Это отрасль, где физический труд встречается с искусством.

Общественное восприятие рабочих профессий в последние годы значительно изменилось. Если раньше отсутствие высшего образования воспринималось как барьер, то сегодня представители рабочих профессий — сварщики, сантехники, строители, электрики, штукатуры доказывают, что можно добиться не только профессионального признания, но и достойного уровня дохода. Рабочие профессии — это опора экономики. Производство, строительство, сфера услуг и техобслуживание развиваются благодаря профессионализму этих специалистов.

В Казахстане уделяется внимание развитию системы технического и профессионального образования. Президент Касым-Жомарт Токаев в своих посланиях неоднократно подчёркивал необходимость повышения престижа рабочих профессий. Ведь производственный потенциал и инфраструктурное развитие любой страны в первую очередь зависят от труда её граждан.

Путь Максута Тажибековича — наглядный пример этого. Он прошёл через множество объектов, соединив любовь к делу с настоящим мастерством. Сегодня он не просто профессионал, получающий удовольствие от работы, но и человек, у которого стоит поучиться. В беседе он поделился мыслями о текущем состоянии строительной отрасли, современных тенденциях, наставничестве для молодых специалистов и личном опыте. Это интервью станет полезным и вдохновляющим для всех, кто ценит честный труд и уважает дело, сделанное с душой.

– Максут, расскажите, с чего начался ваш путь в строительстве?

– Мой выбор не был случайным. После школы я поступил в строительный колледж, где изучал строительные технологии. Это стало для меня настоящей школой жизни. Я совмещал теорию с практикой, старался использовать любую возможность для работы на стройке. Именно тогда я понял, как в строительстве сочетаются ремесло, математика, физика и эстетика.

Работать начал в небольшой строительной компании в Астане простым рабочим. Сначала занимался самой тяжёлой и незаметной работой: замешивал бетон, штукатурил, возводил стены, таскал кирпичи под солнцем и под дождём. На первый взгляд — обычная, физически тяжёлая работа. Но именно она закалила меня. Именно тогда я понял, насколько точности и ответственности требует каждая деталь, будь то кладка кирпича или выравнивание стены.

– Почему вы переехали в Алматы?

– Это было осознанное решение. Во-первых, климат Алматы мягче, комфортнее для семьи и детей. Во-вторых, строительный рынок здесь намного активнее: постоянно идут ремонты, реконструкции, отделочные работы. Особенно высок спрос на евроремонт. Люди в Алматы обладают хорошим вкусом, поэтому качественная и современная отделка всегда востребована.

Сначала было нелегко найти своё место, но если честно относиться к работе и верить в свои силы , заказы находят сами. Сейчас у меня постоянные клиенты. Один проект приводит к другому: заказчики рекомендуют меня своим друзьям и родственникам. Так формируется прочная база доверия. Всё это — результат честной работы и профессионального подхода.

– Сейчас вы руководите бригадой. Что для вас главное в этом деле?

– Главное — качество и честность. Сегодняшний заказчик стал очень требовательным. Если раньше достаточно было просто поменять обои и пол, то сейчас внимание уделяется всему: дизайну, освещению, организации пространства, экологичности и безопасности материалов. Поэтому современный мастер должен уметь не только руками, но и головой.

Ремонт — это не просто отделка, а новый этап в жизни человека. Дом — это отражение его внутреннего мира, и наша задача состоит в том, чтобы обновить не только стены, но и атмосферу. Каждый проект для меня — это своя история, каждая семья — особый мир, к которому важно относиться с уважением.

В моей бригаде работают настоящие специалисты: электрик, плиточник, штукатур. Мы работаем командой и обязательно учитываем пожелания клиента, предлагая решения, если его идеи не подходят интерьеру. Открытость в общении является залогом доверия и качества.

Сроки тоже важны. Пообещали сделать за 10 дней, значит, за 10 и сдаём. Люди ценят своё время, и мы должны это уважать. Клиенты доверяют нам самое ценное — свой дом. Для нас это не просто очередной заказ. Мы подходим к каждому проекту так, как будто делаем ремонт у себя. Часто задумываемся: "Здесь будут играть дети", "Здесь семья будет пить утренний чай", и стараемся создать максимально уютную, тёплую и удобную атмосферу. Потому что дом — это не просто стены и потолок, это пространство жизни.

Успех в этом деле зависит не от инструментов и материалов, а от искреннего отношения к труду и уважения к людям.

– Чем отличается современное строительство от того, каким оно было раньше?

– Отличия огромные. Сегодня строительная отрасль не стоит на месте. Это уже не просто молоток, гвозди и цемент. Новые технологии вошли и в этот сектор. Мы используем лазерные измерители вместо рулеток, выравниваем полы с точностью до миллиметра. Раньше такое было невозможно.

Современные строительные материалы кардинально отличаются от тех, что использовались раньше — они экологичные, огнестойкие, с хорошими звукоизоляционными свойствами. Сегодня важно учитывать не только теплоизоляцию, но и уровень влажности, акустику, комфорт — уже недостаточно просто "чтобы не дуло", как это было раньше.

Ещё одно ключевое отличие — подход заказчика. Если раньше мастер делал, как знал, то сегодня клиент — главный участник процесса. Всё начинается с дизайн-проекта, создаются 3D-визуализации, согласовываются цвета, освещение, материалы. Некоторые клиенты приходят с примерами из европейских журналов и активно участвуют в процессе. Это говорит о росте культуры и вкуса.

Современное строительство — это уже не просто отделка. Это синтез архитектуры, инженерии, технологий и эстетики. Несмотря на прогресс, честный труд и преданность делу по-прежнему остаются главными ценностями.

– Какой заказ особенно запомнился?

– Однажды молодая семья в Алматы купила квартиру и попросила сделать ремонт, максимально безопасный для ребёнка: только натуральные материалы, скруглённые углы, яркие, тёплые цвета. Мы работали около месяца. Когда закончили, их малыш бегал босиком по полу и вдруг сказал: "Рахмет!": это было по-настоящему трогательно. Такие моменты для нас - лучшая награда за труд.

– Что вы думаете о молодёжи в строительной сфере?

– Есть много талантливых молодых ребят. Но, к сожалению, многие до сих пор воспринимают строительство как "чёрную" работу. На самом деле это искусство. Каждая розетка, каждая дверь — часть чьей-то жизни. Я хочу сказать молодым: если вы мастер — у вас всегда будет и работа, и доход. Сегодня строитель — это уже признанный профессионал.

– Какие у вас планы на будущее?

– Мечтаю открыть полноценную строительную компанию с полным циклом: от проекта до сдачи ключей. Уже работаем над этим. Также хочу делиться опытом с молодыми специалистами. Формирование строительной культуры — это наша общая задача.