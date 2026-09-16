Четверо детей с редким заболеванием получат дорогостоящее лекарство
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В Казахстане еще четырем детям с редким заболеванием одобрили препарат буросумаб, известный под торговым названием «Крисвита». Его назначили пациентам с гипофосфатемическим рахитом, передает BAQ.KZ.
Положительное решение 15 сентября принял Экспертный совет по ведению пациентов с орфанными заболеваниями.
Лечение одобрили одному ребенку из Атырауской области, двум детям из Мангистауской и одному из Акмолинской области. Трое из них были выявлены недавно.
Теперь семьям предстоит оформить необходимые медицинские документы и пройти процедуру лекарственного обеспечения. Родителям объяснили дальнейший порядок действий и организацию медицинского наблюдения.
Всего в Казахстане зарегистрированы 23 ребенка с гипофосфатемическим рахитом. Еще 19 детей уже получают буросумаб за счет местных бюджетов.
В тот же день в Центре приема граждан Аппарата Правительства вице-министр здравоохранения Манас Рамазанов встретился с 12 законными представителями детей из разных регионов.
Родителям разъяснили действующие правила обеспечения лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями и положения нового стандарта оказания медицинской помощи.
По остальным рассмотренным случаям специалисты дали индивидуальные рекомендации с учетом медицинских показаний и документов.
До 2025 года часть дорогостоящих препаратов для пациентов с редкими заболеваниями, включая гипофосфатемический рахит, закупалась за счет фонда «Қазақстан халқына».
Сейчас препараты для пациентов с этим диагнозом оплачиваются из местных бюджетов.