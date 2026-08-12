Четверо иностранцев едва не утонули на озере Имантау в СКО

На озере Имантау Айыртауского района Северо-Казахстанской области спасены четверо граждан Российской Федерации.

Отдыхающие находились на резиновой лодке. Из-за сильного ветра и высоких волн лодку отнесло к острову, в результате чего самостоятельно вернуться на берег они не смогли. При себе у них был только мобильный телефон.

Мужчины, находясь в спасательных жилетах, решили самостоятельно добраться до берега вплавь. Однако они не рассчитали свои силы и погодные условия. Сильный ветер и волны значительно затрудняли движение по воде.

Получив сообщение о происшествии, спасатели оперативно прибыли на место и доставили всех четверых на берег. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.