Служебные собаки в Абайской области - это особенные "сотрудники" полиции, которые не нуждаются в погонах: их главное оружие - безошибочный нюх. Они не говорят, но всё понимают и отвечают взглядом, действием, инстинктом. В распоряжении кинологической службы региона - 20 четвероногих помощников. Ежедневно они участвуют в поисках преступников, оружия, улик и наркотиков. И порой именно от их чутья зависит, будет ли раскрыто очередное дело. В честь Дня полиции корреспондент BAQ.KZ навестил кинологов и увидел, как тренируются и готовятся к выходу на смену их преданные напарники.

Ласковый и нежный зверь

Спаниель по кличке Уна очень любит людей. Когда видит за решёткой вольера "двуногих", тянется к их ласковым рукам, показывая, что не прочь, если почешут за ухом и погладять мордочку. Так сразу и не скажешь, что эта дружелюбная молодая собака каждую смену делает жизнь в Семее спокойней и безопасней. Она работает по запаховым следам. То есть помогает раскрывать преступления по собранным уликам. Её специализация - одорологическая идентификация запаха. Она может обнаружить преступника по флеру улик и буквально поставить точку в непростом уголовном деле с большим количеством подозреваемых.

По соседству с ней в кинологическом центре живут немецкие овчарки Эрик и Джон. Они служат по линии следовой направленности. Джон - самый возрастной пёс в отряде хвостатых. Ему девять лет. Сейчас он готовится выйти на заслуженный отдых.

Собаки работают не больше девяти лет, так как главные профессиональные качества – обоняние, внимательность и выносливость - с годами притупляются.

Ещё недавно служебных собак, отработавших положенный срок, усыпляли. Несколько лет назад правила гуманизировали, Теперь у них есть шанс на вторую жизнь. Как правило, пенсионные годы хвостатых ассистентов проходят вместе с хозяином, либо у его родственников или друзей. Их не отдают кому-нибудь. Ведь руки должны быть не только добрыми, но ещё заботливыми и надёжными.

В соседних вольерах живут собаки по линии наркотических и взрывчатых веществ. Молодой лабрадор по кличке Сэм только начинает свой профессиональный путь. На службе - полгода. Спокойный, наблюдательный, внимательно следит за передвижениями корреспондента. Через стенку от него - бельгийская овчарка "Малинуа" по кичке Тор. Его работа связана с поиском наркотиков.

Надо сказать, что в последние годы кинологические службы Казахстана обращают на эту породу особое внимание в деле подбора собак. По словам кинологов, они более холеричны и выносливы.

"Малинуа может обыскать весь состав без отдыха, немецкой овчарке нужны перерывы в работе. К тому же бельгийская овчарка себя зарекомендовала во всём мире. Её выбирают за спокойный нрав, высокую обучаемость, энергичность. Плюс она может выполнять больше задач, чем другие породы", - рассказал про особенности собак инспектор-кинолог Управления полиции г. Семей, старший лейтенант Таир Жумабаев.

В особо крупных размерах

Кинологическая служба Семея образовалась 11 лет назад. Ранее все собаки были закреплены за отделами полиции, а жили у своих хозяев. С 2014 года питомцев поселили в кинологический центр, который сегодня соседствует с конной кавалерией.

Лошади и собаки отдела полиции живут в вольерах на острове Бейбитшилик недалеко от Биологического центра Семея. Здесь, вдали от городского шума, в окружении деревьев, реки, разнотравья и чистого воздуха четвероногие ассистенты полицейских могут по-настоящему отдохнуть от опасной работы.

В кинологической службе Департамента полиции Абайской области работает 20 собак. Из них 13 в Семее. В "собачьей казарме" они живут зимой и летом. Их график - сутки через двое. В штате восемь кинологов.

Таир Жумабаев - кинолог во втором поколении. За 18 лет службы он работал в паре с несколькими питомцами. Первого своего ассистента по кличке Ылла он вспоминает до сих пор.

"В 2007 году в 19-летнем возрасте я пришёл работать в районный отдел полиции города Шемонаиха. Там я провёл два года и познакомился с первым питомцем. Это была бельгийская овчарка Малинуа по кличке Ылла. С ней я проработал семь лет. В 2011 году мы переехали в Тараз. Так как собак закрепляют за кинологами, она была со мной. После распределения меня назначили работать кинологом на приграничной железно-дорожной станции. В тот же день руководство решило проверить навыки собак и попросило обыскать поезд. В первом же вагоне, в первые минуты в туалете Ылла обнаружила под раковиной большой пакет марихуаны. Ко-то из пассажиров спрятал его туда, чтобы не держать при себе", - вспомнил испытание Таир Жумабаев.

Самая крупная партия, которую Таир с напарницей обнаружили в поезде, впечатлила даже опытных полицейских. Героин и гашиш общим весом восемь килограммов спрятали за обшивкой вагона прямо под потолком. Но опытная собака нашла опасный груз и там.

"На границе с Киргизией было много задержаний. На станции Мерке проходила рядовая проверка поездов. Я с Ыллой зашёл с головного вагона, а напарник с хвоста в поезд сообщением Бишкек-Свердловск. Мы шли навстречу друг к другу. В одном из купейных вагонов собака стала лаять, вставая на задние лапы. Ылла обнаружила пакет и указала на место. Как потом выяснилось, спрессованные брикеты гашиша и марихуаны положили в упаковки от сока, а затем спрятали за обшивку стены почти под потолком", - рассказал Таир Жумабаев, который в 2009 году получил звание лучшего кинолога Казахстана среди сотрудников таможни.

Чем пахнет преступление?

Кинологическая служба МВД делится на три основных направления - это поиск наркотических и психотропных веществ, взрывчатых веществ и следов человека. Последнее выделяет отдельную категорию - одорологическую. Это поиск преступника по уликам с места преступления, которые хранятся в специальных закупоренных банках долгие месяцы вместе с запахом.

Одорология – это довольно молодое направление в криминалистике, которое начало развиваться примерно в середине 1960-х годов. Талантливый криминалист Абрам Винберг впервые ввел термин "криминалистическая одорология" и предложил уникальный способ запечатлеть запахи. Его метод заключался в том, чтобы собрать воздух с места преступления в герметичную банку или шприц. После задержания подозреваемого собаке предлагалось познакомиться с его запахом, а затем дать ей понюхать несколько образцов воздуха, включая тот, что был взят с места преступления. Если собака узнает запах, это доказывает, что человек находился на месте преступления во время его совершения.

Все собаки проходят курсы обучения в Алматинском кинологическом центре. Запах наркотиков, взрывчатки и человека учат распознавать в игровой форме.

"Одна собака специализируется на одной группе запахов. Например, только взрывчатка или только наркотики. Для обучения имеются специальные имитаторы наркотических и взрывчатых веществ", - говорит Таир Жумабаев, открывая чемоданы с реквизитом, имитирующим опасные вещества.

Банки с имитаторами запахов подписаны. В них самые распространённые запрещённые вещества - несколько видов взрывчатки и наркотиков, в том числе синтетических.

Пропитанную веществом ткань вкладывают в игрушку и начинается игра.

Есть распространённое мнение, что собаки, специализирующиеся на поиске наркотиков, зависимы от них. Именно поэтому особо чувствительны к веществам. В шутку их даже называют "наркоманками". Кинологи опровергли этот фейк.

"Мы обучаем собак в процессе игры. Используем на само вещество в чистом виде, а его имитацию. Мы пропитываем игрушку нужным запахом, закидываем её в машину, в помещение, в коробки, чемоданы и ящики. Когда собака привыкает к этому запаху, мы уже прячем отдельно имитатор. После того, как она обозначает тот или иной запах, подкидываем ей игрушку и даём поощрение", - пояснил Таир, добавив, что собаки способны различать до 2 млн. разных запахов.

Найдя вещество, собаки обозначают находку пассивно и активно. В первом случае речь чаще всего идёт о взрывчатых веществах, к которым нельзя прикасаться.

"Пассивное обозначение применяется там, где нельзя задевать находку, поэтому собаки садятся или ложатся рядом и пристально смотрят на это место. Во время активного поведения собака царапает то место, где обнаружило закладку", - говорит наш собеседник.

Собаки активно проявляют эмоции на работе ещё в одном случае – когда хозяину угрожает опасность. Питомцы этого не терпят, сразу же бросаются на обидчика.

Щенячий патруль

В кинологическом центре Семея живут немецкие овчарки Гамма, Гарсия, Грация, Муфаса, Джон, Эрик и Лилия, бельгийская овчарка Тор, два лабрадора - Дана и Сэм, русский спаниель Уна. Все они пришли на службу примерно в восьми или десяти-месячном возрасте.

Кинологи работают с так называемым "щенячьим патрулем". Благодаря программе размножения восполняется естественная убыль собак. Инспекторы подают заявку о вакантном месте, а специальная служба подбирает подходящие кадры, готовя их заранее. Затем кинолог с начинающим напарником едут в Алматы для прохождения курсов.

"К нам попадают и гражданские собаки. Например, лабрадора по кличке Сэм отдала нам жительница Семея, которая взяла его щенком, но и-за аллергии внука ей пришлось от него отказаться. Она обратилась к нам с просьбой взять его на службу. Сейчас бывшая хозяйка звонит и регулярно справляется о его здоровье и успехах", - рассказал Таир Жумабаев.

Собаки в любой момент готовы к труду и обороне. Тренируются круглый год. Даже в знойную погоду, которая сейчас стоит в Семее. Правда в жаркие дни служебным питомцам дают больше отдыхать, чаще делают перерывы в активности и всегда следят за наличием воды.

"Собака не человек, она не будет работать против воли. Если заставлять через силу, не будет ни эффективности, ни результата", - заключил Таир Жумабаев.

В прошлом году служебные собаки Абайской области помогли раскрыть 47 уголовных и административных дел. Они активно участвуют в благотворительных акциях, поддерживают общественный порядок, обеспечивают безопасность массовых мероприятий, демонстрируя важную роль в работе полиции.

Фото: Альбина Халел