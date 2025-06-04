В ряде регионов Казахстана завершились сертификационные испытания кинологических расчётов. Служебные собаки продемонстрировали высокий уровень подготовки и получили допуск к участию в поисково-спасательных операциях класса "А", передает BAQ.KZ.

Среди прошедших испытания — бельгийские и немецкие овчарки, лабрадоры и ретриверы. В ходе проверок собаки успешно преодолевали полосы препятствий, находили "пострадавших" в завалах и на пересечённой местности, демонстрировали послушание и взаимодействие с кинологами.

В Акмолинской области успешно сертифицированы овчарки Диггер, Аксель и Гера. В Алматы и Алматинской области испытания прошли Эйс, Лада, Альфа и Арлан. В Восточном Казахстане отличились лабрадоры Хит, Миллениум Стар, Кьянти и Виллингтон.

На базе спасательных отрядов ДЧС в Жетысу, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Павлодарской области и Шымкенте сертификацию успешно прошли десятки собак. В их числе — лабрадор Берта, овчарки Ради, Санти, Гермес, Найза, Арчи, Ева и другие.

Сертификация — обязательный этап допуска к работе в зоне ЧС. В управлении подчеркнули, что надёжность и профессионализм четвероногих спасателей играет ключевую роль, когда на счету каждая минута.