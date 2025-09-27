В Кинологическом центре воинской части 6654 в Алатау произошло событие, не имеющее аналогов в истории Национальной гвардии МВД РК: здесь впервые появились на свет щенки голландской овчарки, передает BAQ.KZ. Помёт из десяти щенков стал результатом сотрудничества Нацгвардии с гражданскими организациями. В будущем они пополнят ряды служебных собак, обучающихся поиску наркотиков и взрывчатки, патрулированию улиц и охране стратегических объектов.

Голландские овчарки отличаются выносливостью, преданностью и высоким интеллектом. До этого в центре разводили в основном немецких и бельгийских овчарок, но теперь спектр служебных пород расширился. С шестимесячного возраста щенков начинают готовить по направлениям: одни становятся "нюхачами", другие осваивают патрульную службу, третьи — задержание правонарушителей. Только за девять месяцев 2025 года кинологи Нацгвардии выполнили более 3500 задач: с помощью служебных собак задержали свыше 60 правонарушителей, изъяли более 200 кг наркотиков, вернули имущество на сумму свыше 1,7 млн тенге и установили местонахождение 17 пропавших людей.

Четвероногие защитники успешно представляют Казахстан и на международной арене — служебные собаки Нацгвардии регулярно занимают призовые места на соревнованиях и выставках. Кинологический центр в/ч 6654 остаётся единственным в системе Нацгвардии: здесь готовят как специалистов-кинологов, так и их верных напарников, внося весомый вклад в безопасность страны.