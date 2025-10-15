Комитет санитарно-эпидемиологического контроля выявил, что 25,6% проверенных товаров за девять месяцев 2025 года не соответствуют обязательным требованиям технических регламентов ЕАЭС, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, всего в рамках контрольных закупок было исследовано 23 735 проб продукции, из которых почти каждая четвёртая оказалась с нарушениями.

Основная часть несоответствий пришлась на нарушение правил маркировки — 92,6%. Также зафиксированы отклонения по микробиологическим показателям (2,2%), физико-химическим (1,7%), а также случаи обмана потребителей (0,9%) и токсиколого-гигиенические нарушения (0,7%).

По итогам проверок принято 1 194 меры реагирования, с реализации изъято более 8,9 тонн опасной и некачественной продукции.

Кроме того, мониторингом выявлены 838 онлайн-профилей, распространявших незаконную рекламу БАДов без свидетельств о госрегистрации. По результатам работы направлены 358 писем с требованием удалить рекламу, а также 28 обращений в НПП "Атамекен" и госорганы.

Компания Meta удалила 9 аккаунтов в Instagram, занимавшихся продвижением сомнительных БАДов.

В Комитете подчеркнули, что контроль за качеством и безопасностью товаров, а также мониторинг рекламы продолжатся — в целях защиты прав потребителей и здоровья населения.