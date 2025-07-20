Сегодня в Карагандинской области, в районе зоны отдыха на Шерубай-Нуринском водохранилище, поступило сообщение о том, что люди на моторной лодке нуждаются в помощи, передает BAQ.KZ.

Как пояснили в МЧС РК, в лодке закончился бензин, а мотор вышел из строя. Из-за сильного ветра судно унесло на противоположный берег.

Спасатели отбуксировали лодку к берегу. Все четверо находившихся на борту были благополучно спасены, в медицинской помощи они не нуждались.