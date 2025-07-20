Четверых карагандинцев унесло на моторной лодке далеко от берега
В лодке закончился бензин, а мотор вышел из строя.
Сегодня, 16:12
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Сегодня, 16:12Сегодня, 16:12
109Фото: Pixabay.com
Сегодня в Карагандинской области, в районе зоны отдыха на Шерубай-Нуринском водохранилище, поступило сообщение о том, что люди на моторной лодке нуждаются в помощи, передает BAQ.KZ.
Как пояснили в МЧС РК, в лодке закончился бензин, а мотор вышел из строя. Из-за сильного ветра судно унесло на противоположный берег.
Спасатели отбуксировали лодку к берегу. Все четверо находившихся на борту были благополучно спасены, в медицинской помощи они не нуждались.
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