Четыре бронзовые медали завоевал Казахстан на ЧА в Монголии

Сборная Казахстана по таеквондо завершила выступление на чемпионате Азии в Улан-Баторе с четырьмя бронзовыми медалями, передает BAQ.kz.

Призерами континентального первенства стали сразу четыре казахстанских спортсмена.

Бронзовую медаль в весовой категории до 54 килограммов завоевал Еркебулан Енсегенов.

Еще одну награду в категории до 63 килограммов выиграл Самирхон Абабакиров.

Среди женщин бронзовым призером в весе до 73 килограммов стала Назым Махмутова.

Также третье место в категории до 74 килограммов занял Эльдар Биримбай.

Чемпионат Азии по таеквондо проходил в столице Монголии и собрал сильнейших спортсменов континента.

