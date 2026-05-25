Четыре бронзовые медали завоевал Казахстан на ЧА в Монголии
Сегодня 2026, 16:35
111Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по таеквондо завершила выступление на чемпионате Азии в Улан-Баторе с четырьмя бронзовыми медалями, передает BAQ.kz.
Призерами континентального первенства стали сразу четыре казахстанских спортсмена.
Бронзовую медаль в весовой категории до 54 килограммов завоевал Еркебулан Енсегенов.
Еще одну награду в категории до 63 килограммов выиграл Самирхон Абабакиров.
Среди женщин бронзовым призером в весе до 73 килограммов стала Назым Махмутова.
Также третье место в категории до 74 килограммов занял Эльдар Биримбай.
Чемпионат Азии по таеквондо проходил в столице Монголии и собрал сильнейших спортсменов континента.
