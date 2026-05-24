Пропавшего в Алматы 25-летнего парня нашли мертвым в Алматинской области

Молодой мужчина исчез 19 мая во время рабочего дня.

По словам родственников, Ерзат находился на строительном объекте в Жетысуском районе Алматы по проспекту Райымбека. В какой-то момент он вышел с территории стройки и перестал выходить на связь.

Позже сигнал его телефона зафиксировали в Енбекшиказахском районе Алматинской области — неподалеку от Иссыкских дач и садоводческого товарищества «Коксай». После этого о местонахождении мужчины ничего не было известно.

К поискам подключились сотрудники полиции, волонтеры, родственники и друзья пропавшего. Спустя несколько дней тело Ерзата Егизбая обнаружили в озере возле села Космос.

Родные погибшего заявили, что поиски, по их мнению, велись недостаточно оперативно, и большую часть работы им пришлось организовывать самостоятельно вместе с волонтерами.

Сейчас близкие требуют открытого и тщательного расследования, чтобы установить все обстоятельства гибели 25-летнего мужчины. Обстоятельства произошедшего выясняются.

