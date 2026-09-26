Казахстан завоевал пять медалей в шестой день Азиады-2026

По его итогам сборная Казахстана завоевала пять бронзовых медалей в гребле на байдарках и каноэ, пулевой стрельбе, фехтовании и легкой атлетике.

Первую награду дня сборной Казахстана принесла женская команда по гребле на байдарках и каноэ. Ольга Шмелева, Стэлла Суханова, Татьяна Токарницкая и Эвелина Костенко стали бронзовыми призерами в байдарке-четверке на дистанции 500 метров. Казахстанский экипаж преодолел дистанцию за 1 минуту 37,005 секунды.

В пулевой стрельбе бронзовую медаль завоевал Ислам Сатпаев. В финале стрельбы из малокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров казахстанец набрал 348,3 балла и занял третье место.

Еще одну награду принесла женская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах. В четвертьфинале казахстанские спортсменки победили команду Гонконга со счетом 45:35, после чего в полуфинале уступили сборной Китая — 21:45. Бронзовыми призерами Азиатских игр стали София Николайчук, Ирина Бакалдина, Владислава Андреева и Дарья Самоделкина.

Две бронзовые медали сборная Казахстана завоевала в легкой атлетике. Полина Иванова заняла третье место в прыжках с шестом, преодолев высоту 4,15 метра. Эта награда стала первой для Казахстана в данной дисциплине в истории выступлений на Азиатских играх.

Алина Чистякова поднялась на третью ступень пьедестала в семиборье. По итогам семи дисциплин казахстанская легкоатлетка набрала 5568 очков.

Ряд казахстанских спортсменов остановились рядом с пьедесталом. Представитель спортивной гимнастики Милад Карими занял четвертое место в финале упражнений на перекладине, набрав 13,666 балла. В гребле на байдарках и каноэ Бекарыс Раматулла и Дмитрий Холмогоров также стали четвертыми в байдарке-двойке на дистанции 500 метров.

В маунтинбайке Денис Сергиенко вошел в пятерку сильнейших Азиатских игр, заняв пятое место в мужском кросс-кантри. Максим Фроловский завершил финальный забег на дистанции 10 000 метров на шестой позиции.

В пляжном волейболе Мерей Кожахмет и Лаура Кабулбекова одержали вторую победу на групповом этапе. Казахстанская пара обыграла представительниц Филиппин Бернадет Понс и Черри Энн Рондину со счетом 2:1 и завершила предварительный этап без поражений.

В боксе Назым Кызайбай и Оразбек Асылкулов завершили выступление на стадии 1/8 финала.

По итогам шести соревновательных дней в активе сборной Казахстана 30 медалей — 8 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых. Национальная команда занимает четвертое место в общекомандном медальном зачете XX летних Азиатских игр.