Четыре человека и шестилетний ребенок были ранены в результате стрельбы во время субботнего парада в небольшом американском городке в штате Луизиана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Associated Press.

В результате стрельбы люди в толпе бросились бежать в поисках укрытия. Шериф округа Ист-Фелисиана Джефф Трэвис сообщил журналистам, что стрельба произошла вскоре после полуденного начала парада Марди Гра на загородном параде в Клинтоне, примерно в 50 километрах к северу от Батон-Ружа.

На данный момент следователи пытаются собрать воедино информацию о том, что произошло, почему и кто несет ответственность, отмечается, что к параду были привлечены дополнительные силы правопорядка.

Задержаны три человека в этом районе, у которых было огнестрельное оружие. Полиция выясняет, были ли они причастны к стрельбе.

Губернатор штата Джефф Лэндри отреагировал на стрельбу, назвав ее "совершенно чудовищной и неприемлемой".