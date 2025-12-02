В Астане на пересечении улиц Сыганак и Акмешит столкнулись автомобили Geely и Toyota, в результате чего пострадали четыре человека, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, водитель Geely выехал на перекрёсток на зелёный сигнал, но не уступил дорогу Toyota, двигавшейся в поперечном направлении. После удара Toyota по инерции сбила двух пешеходов и задела светофор.

В аварии травмы получили двое пешеходов, пассажир Geely и пассажир Toyota. Все пострадавшие госпитализированы. Проводится проверка.