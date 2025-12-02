  • 2 Декабря, 23:08

Четыре человека оказались в больнице после ДТП в Астане

Проводится проверка

Сегодня, 21:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 21:55
Сегодня, 21:55
169
Фото: pixabay.com

В Астане на пересечении улиц Сыганак и Акмешит столкнулись автомобили Geely и Toyota, в результате чего пострадали четыре человека, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, водитель Geely выехал на перекрёсток на зелёный сигнал, но не уступил дорогу Toyota, двигавшейся в поперечном направлении. После удара Toyota по инерции сбила двух пешеходов и задела светофор.

В аварии травмы получили двое пешеходов, пассажир Geely и пассажир Toyota. Все пострадавшие госпитализированы. Проводится проверка.

Самое читаемое

Наверх