Четыре человека оказались в больнице после ДТП в Астане
Проводится проверка
Сегодня, 21:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:55Сегодня, 21:55
169Фото: pixabay.com
В Астане на пересечении улиц Сыганак и Акмешит столкнулись автомобили Geely и Toyota, в результате чего пострадали четыре человека, передает BAQ.KZ.
По данным полиции, водитель Geely выехал на перекрёсток на зелёный сигнал, но не уступил дорогу Toyota, двигавшейся в поперечном направлении. После удара Toyota по инерции сбила двух пешеходов и задела светофор.
В аварии травмы получили двое пешеходов, пассажир Geely и пассажир Toyota. Все пострадавшие госпитализированы. Проводится проверка.
Самое читаемое
- В Туркестанской области газовая компания вернёт потребителям 163 млн тенге
- В деле о смерти младенца в Жамбылской области появились новые подробности
- В Семее раскрыли нарушения при направлении водителей на экзамен по ПДД
- Города Германии отказываются от рождественской иллюминации из-за нехватки бюджета
- Оттепели, морозы и обильные осадки: Какой будет зима в Казахстане