В Житомирской области Украины произошёл взрыв на железнодорожной станции в городе Овруч, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё 12 получили ранения.

Как сообщают украинские СМИ, 23-летний житель Харькова привёл в действие гранату во время проверки документов. В результате взрыва погибли три женщины, в том числе сотрудница Государственной пограничной службы. Сам предполагаемый преступник скончался позже — в машине скорой помощи, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По информации СМИ, мужчина ранее задерживался за попытку незаконного пересечения государственной границы на западе страны. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.